98-летний Александр Зацепин появился на публике с новой возлюбленной

Александр Зацепин даже в 98 лет много работает. Он четыре раза был в браке. У него был сын Евгений от первого брака, который умер от рассеянного склероза. Также во втором браке у него родилась дочка Елена, которая живет во Франции и подарила отцу внуков. С последней женой Светланой композитор прожил 20 лет. Она умерла от рака в 2014 году. Примечательно, что недавно у него возникла новая спутница. Зацепин приехал в Витебск на фестиваль не один.

Оказалось, что с композитором целыми днями находится Муза Ли. Она родом из Ташкента и является режиссером-постановщиком театрально-музыкального коллектива MUZICO. Муза не стала отрицать, что близка с Зацепиным. При этом она подчеркивает, что объединяет их музыка.

«Я слежу за Александром Сергеевичем. Готовлю ему диетические блюда. Знаю, что ему нужно соли поменьше, сладкого поменьше. Жирное тоже не нужно. Но главный его секрет не еда, а любовь к музыке. Она держит его на плаву. Он знает, что ему нужно многое сделать. У него столько работы! Два мюзикла, два балета», – сказала Ли в беседе с « МК ».

Также она помогает композитору в работе. Они сейчас неразлучны.