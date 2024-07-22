Климова отвела восьмилетнюю дочку от Месхи на первые пробы в кино: «Пожелайте нам удачи»

Екатерина Климова уже давно стала известной актрисой. Она продолжает сниматься в кино. При этом звезда «Мы из будущего» родила четверых детей. Она активно занимается младшей дочкой Изабеллой, которую родила от Гелы Месхи. Она в свои восемь лет учится в школе. Артистка часто возит ее на море. Но этим летом у девочки выдался важный день. Она решила пройти пробы в кино. Климова опубликовала кадры, на которых дочка предстала в джинсах и футболке.
Девочка наизусть произносила часть диалога. С ней общался режиссер. Казалось, что Изабелла даже не волнуется. Екатерина ее поддерживала.
«У Беллы сегодня были первые в жизни кинопробы. Пожелайте нам удачи», – поделилась актриса.
На этот раз Екатерина получила множество комплиментам. Поклонники отметили, что дочка копия мамы. Другие не стали даже сомневаться, что у Изабеллы есть талант от мамы и папы. Пока Климова не стала раскрывать, в какой проект пытается попасть ее наследница.
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Екатерина Климова с дочкой. Фото: соцсети Екатерины Климовой
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