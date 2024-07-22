Самойлова призналась, что общается с Боней после конфликта в шоу: «Мы обсуждаем каждую серию»

В этом году шоу «Выжить в Дубае» стало одним из самых обсуждаемых в стране. В звездной команде оказалось две пары: Оксана Самойлова и Джиган, Саша Стоун и Надежда Сысоева. Они стали дружить и уже в первом выпуске случились споры с другими участниками, так как ночевать в палатках с парнями Виктория Боня не хотела. Однако пары заняли две палатки, поэтому свободной оставалась только одна. В итоге парнями пришлось провести ночь на улице. Потом Боня стала спать рядом с Джиганом и его женой. На шоу у них случались конфликты.

После шестого выпуска шоу Самойлова покинула проект. Сразу вышла передача «Дерзкая готовка», где она раскрыла много секретов. Жена Джигана отметила, что им сразу сказали, что нужно создавать шоу. При этом она подчеркнула, что они с мужем наслаждались игрой. А вот отношения у нее почти со всеми остались дружескими. Только с Вячеславом Чепурченко и Торнике Квитатиани Оксана не поддерживает дружбу.

«С Викой мы обсуждаем каждую серию. И Вика на нас не в обиде, потому что она знает, на каком вайбе это было. А это все было не по злому. Это все было в форме шутки. Она, находясь там, знает, как это было по-настоящему. Поэтому мы прекрасно общаемся и угораем над всеми сериями и над всеми ситуациями», – отметила Самойлова.