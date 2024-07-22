Самойлова заявила, что подружилась с народной командой из шоу «Выжить в Дубае»: «Ездят ко мне в гости. Мы познакомили детей»

Оксана Самойлова прославилась как жена Джигана и бизнесвумен. Она очень хотела принять участие в реалити. Недавно ей довелось жить в пустые. Она с мужем была в шоу «Выжить в Дубае». Пару считали сильными участниками, но в шестом выпуске Оксана покинула проект. Она не ожидала, что проиграет в малых испытаниях. Ее победила 19-летняя Аня Галянт. Примечательно, что девушка из народной команды знала по соцсетям Самойлову и была рада, что сразилась именно с ней.

Теперь в передаче «Дерзкая готовка» жена Джигана рассказала, что произошло уже после шоу. Она отметила, что у нее сложились хорошие отношения со многими участниками. Даже с Викторией Боней блогерша общается, хотя на шоу у них были стычки с Джиганом.

«Глобально на проекте мы со всеми были в очень классных отношениях. Кстати, с ребятами из народной команды я общаюсь до сих пор. Я связалась с ними уже после проекта, после того как мы все вернулись по домам. Мы до сих пор общаемся, мы смотрим вместе передачи, мы созваниваемся. Девчонки ездят ко мне в гости. Мы познакомили детей. Это огромная история в реальной жизни. С ребятами из звездной команды тоже. Ну с Тором, со Славочкой мы не особо близки. Мы отыграли и разошлись», –пояснила Оксана.