Оксана Самойлова с мужем Денисом, который выступает под псевдонимом Джиган, стали участиками шоу «Выжить в Дубае». Они были парой на проекте, поэтому спали в отдельной палатке. С ними сразу сдружились Саша Стоун и Надежда Сысоева. И они все вместе стали отправлять на малые испытания одиночек. В итоге ушли Виктория Боня, Вячеслав Чепурченко и Анна Седокова. В шестом выпуске покинула проект Самойлова, хотя она была уверена, что сможет победить соперника из другой команды.

Теперь в интервью Ляйсан Утяшевой Оксана раскрыла подноготную шоу. Оказалось, что все было не просто так.

«Нам сразу сказали: "Ребят, вы главные герои. Естественно, нужно сделать шоу". Ну и мы с Денисом такие: "Надо так надо". Но это говорит о том, что мы были не собой, что мы отыгрывали какую-то роль. Абсолютно нет! Просто первичная задача была – сделать шоу. Я думаю вы понимаете, что артисты, звезды идут на подобную телевизионную программу с несколькими целями, с несколькими мотивациями. Первое – показать себя во всей красе, показать все свои лучшие качества, чтобы на тебя посмотрели зрители как-то по-другому, чтобы они тебя полюбили. Поверьте, так делает 99% артистов, которые принимают участие в реалити-шоу. И когда говорят, что в реалити-шоу невозможно играть, вы смеетесь? Это более чем возможно. Реалити самый удобный формат для артиста проявить себя с самой лучшей и выгодной стороны. Второе – ты идешь играть. Ты реально идешь играть, побеждать. Это как раз наша история. Мы пришли не показать себя во всей красе. Мы не пришли почистить свою репутацию, казаться благородными. Мы пришли просто врываться в игру», – делилась Оксана в передаче «Дерзкая готовка».

Она отметила, что столкнулась с хейтом, хотя на самых съемках им было хорошо. Блогерша не ожидала, что будет так много негативной реакции в Сети.