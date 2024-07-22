Продюсер Дзюник высказался о странном поведении Глюк'оZы на концерте: «У нее проблемы дома»

Наталья Ионова, которая выступает под псевдонимом Глюк'оZа, оказалась обсуждаемой персоной. Однако ее не хвалят, а критикуют после концерта в Красноярске. Она поразила публику своим странным поведением. Артистка не попадала в ноты, трогала себя на сцене и делала неестественное выражение лица. В итоге появился слух, что она была не в трезвом состоянии.

Пока Ионова хранит молчание. Она никак не отреагировала на произошедшее. Ситуацию прокомментировал продюсер Леонид Дзюник. Он уверен, что певица ничего не употребляла. При этом наличие проблем у артистки Леонид отрицать не стал.

«Вряд ли воздействие каких-то средств было, я думаю, это эмоциональный взрыв перед зрителями, что ее хорошо принимали, вот она и решила показать все, что может и не может. Она вообще эмоциональная девчонка, ей, может быть, хотелось поддеть кого-то, может, у нее проблемы дома с мужем или кто у нее там сейчас», – заявил он.

Также продюсер осудил Максима Фадеева, который теперь хочет у Натальи отсудить права на песни, написанные для нее. Он возмущен ее поведением и считает, что она порочит не только свою, но и его репутацию.

«Что это за всплески нравственности с его стороны? Достаточно вспомнить, что он делал раньше и какими его артисты выходили на сцену, ничего страшного в этом не было», – отметил Дзюник, пишет «Звездач».