Ольга Картункова выдала замуж свою дочь, актрису сериала «Два холма»

Ольга Картункова построила успешную карьеру. Она активно снимается для телевизионных шоу. При этом актриса всегда успевает уделять время семье. Она родила сына Александра и дочку Викторию. Ее наследнице уже 25 лет и она тоже снимается в кино.

Зрители ее знают по сериалу «Два холма». На днях дочка Картунковой вышла замуж. Она устроила свадьбу в Москве по всем традициям. Была организована роспись на природе, а также банкет в ресторане.