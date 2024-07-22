Ольга Картункова выдала замуж свою дочь, актрису сериала «Два холма»

Ольга Картункова построила успешную карьеру. Она активно снимается для телевизионных шоу. При этом актриса всегда успевает уделять время семье. Она родила сына Александра и дочку Викторию. Ее наследнице уже 25 лет и она тоже снимается в кино.
Зрители ее знают по сериалу «Два холма». На днях дочка Картунковой вышла замуж. Она устроила свадьбу в Москве по всем традициям. Была организована роспись на природе, а также банкет в ресторане.
Ольга Картункова выдала замуж свою дочь. Фото: Телеграм-канал «Звездная пыль»
Невеста была в белом платье с кружевным корсетом и ниспадающими рукавами. Виктория была с длинной фатой. Избранником дочки Картунковой стал Олег Головинов, который предстал в белой рубашке и темном костюме.
Сама актриса выбрала для такого случая в синее платье в пол с воланами на плечах. Ольга дополнила образ большими серьгами в цвет. Торжество прошло очень весело, с танцами, но были и трогательные моменты. Молодоженам предложили зажечь свечу, как символ домашнего очага.
На свадьбе присутствовала Екатерина Моргунова, которая является подругой и коллегой Картунковой по команде КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» и шоу «Однажды в России».
«Вчера был невероятно красивый и трогательный день! Олег и Викуля стали мужем и женой! А Ольга – тещей!» — заявила в соцсети Моргунова.
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