Лолита оправдалась за исполнение песни Моргенштерна*: «Это просто смешно»

Лолита Милявская много лет выступает на сцене. Она является одной из самых популярных персон. Певица не раз оказывалась в скандалах. Обычно ее критиковали за смелые образы. Но на днях она дала концерты в Москве, а также в Санкт-Петербурге. Примечательно, что артистка исполнила хит Алишера Моргенштерна* и Элджея Cadillac. После этого разгорелся скандал. Многие заподозрили, что это было сделано специально. После этого звезде пришлось оправдываться.

«Оказалось, что стала участницей скандала после вчерашнего московского концерта. Три года назад мы с Антоном Беляевым сделали пародию на трек Cadillac. После этого у меня в концерте всегда есть куплет/припев, который выглядит как пародия. И не больше. Не надо мне приписывать... Это просто смешно. Это просто пародия. Жалко, конечно. Не буду больше...» – пояснила Лолита.

Теперь певица, по всей видимости, не будет исполнять этот трек. Преданные фанаты ее поддержали. Они попросили артистку не слушать хейтеров и продолжать исполнять этот хит.

Напомним, что случился еще один скандал, но уже в Красноярске. Там певица Глюкоза поразила людей своим поведением. Артистка вела себя странно, трогала себя, не попадала в ноты. Теперь общественники опасаются, что она была в нетрезвом состоянии.

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* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.