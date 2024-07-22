Кейт Миддлтон показала подросшего сына принца Джорджа в день его 11-летия

Кейт Миддлтон уже шесть месяцев борется с онкологическим заболеванием. Она перестала регулярно выходить в свет. Принцесса Уэльская проходит химиотерапию. Однако этим летом дважды она появлялась на публике. Кэтрин отметилась с детьми на праздничном параде, а недавно она вместе с дочкой Шарлоттой посетила Уимблдон. Своим лучезарным видом жена принца Уильяма порадовала фанатов. А 22 июля свой день рождения отмечает старший сын пары принц Джордж.

На странице Кенсингтонского дворца появилось фото именинника, которое сделала Миддлтон. Принцесса давно увлекается фотосъемкой. На черно-белом кадре Джордж сидел в костюме и рубашке. Он улыбался в камеру.