Чулпан Хаматова после увольнения из театра в Риге играет спектакль в ангаре на окраине города

Чулпан Хаматова является известной актрисой. Она уже давно эмигрировала из России. Ей захотелось обосноваться в Латвии. Она подозревала, что у нее могут возникнуть проблемы на чужбине с работой. Однако артистка до недавнего времени работала в Новом театре в Риге. Однако около месяца назад появились слухи, что ее уволили. Из репертуара убрали постановки на русском языке. Вскоре Чулпан подтвердила, что больше там не работает, но отметила, что играть в спектаклях продолжает.
Примечательно, что спектакли «Постскриптум» и «Страна глухих» пока стоят в афише нового сезона, который стартует в августе. При этом Хаматова сейчас репетирует новый спектакль.
Отмечается, что премьеру хотели сначала сыграть в Национальном Латвийском театре, но потом дирекция театра расторгла договор об аренде. Поэтому было решено играть там же, где проходят репетиции.
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Речь идет про душный, накаленный рижский ангар, где так жарко, что каждый час надо включать огромные вентиляторы. Также добраться до него сложно, так как он на окраине города. Премьера запланирована в Риге на 18 сентября, пишет KP.RU.
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