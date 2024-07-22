«Главное — варикоз не видно! Ножки как в 30 лет»: 75-летняя Пугачева собрала летний гардероб — кожаные шорты, «рваные» джинсы в облипку

75-летняя Алла Пугачева слывет модницей и не зря! Сайт Teleprogramma.pro собрал в своей подборке «звездный гардероб» самые стильные наряды Примадонны, которая знает, как подчеркнуть свою фигуру. Похудевшая Алла Борисовна отдает предпочтение мини-шортам из дерматина, джинсы и хлопка. Шорты на лето — один из любимых нарядов певицы. Также у артистки есть сарафаны и ультрамодные «рваные» джинсы. Такими луками Примадонна умело подчеркивает стройность ножек, не стесняясь показывать щиколотки и тонкие икры, надевая шорты выше колен. Пользователи Сети всегда с интересом рассматривают наряды Аллы Борисовны, которая знает, как привлечь к себе внимание.

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