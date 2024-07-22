«Главное — варикоз не видно! Ножки как в 30 лет»: 75-летняя Пугачева собрала летний гардероб — кожаные шорты, «рваные» джинсы в облипку

75-летняя Алла Пугачева слывет модницей и не зря! Сайт Teleprogramma.pro собрал в своей подборке «звездный гардероб» самые стильные наряды Примадонны, которая знает, как подчеркнуть свою фигуру. Похудевшая Алла Борисовна отдает предпочтение мини-шортам из дерматина, джинсы и хлопка. Шорты на лето — один из любимых нарядов певицы. Также у артистки есть сарафаны и ультрамодные «рваные» джинсы. Такими луками Примадонна умело подчеркивает стройность ножек, не стесняясь показывать щиколотки и тонкие икры, надевая шорты выше колен. Пользователи Сети всегда с интересом рассматривают наряды Аллы Борисовны, которая знает, как привлечь к себе внимание.
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Алла Пугачева в джинсовых шортах с дочкой Лизой на вилле. Фото: соцсети героя публикации
Излюбленный наряд Аллы Пугачевой — джинсовые шорты вкупе с жилеткой из денима (ее украшают клепки, которые пользовались популярностью еще в 80-х). Свой наряд певица дополнила спортивными кедами и простой футболкой. Изюминкой образа стал пышный шиньон с кудрями и имиджевые очки.
Алла Пугачева в кожаных шортах с дочкой Лизой у бассейна. Фото: соцсети героя публикации
Алла Пугачева любит экспериментировать с имиджем. Тут она позирует в кожаных шортах, демонстрируя стройные ножки. К ним певица подобрала тунику с вырезом «лодочкой», показав линию декольте и гладкую шею без морщин. Также Примадонна отдала предпочтение сапожкам-«чулкам».
Алла Пугачева в хлопковых шортах в гостиной своего коттеджа в Латвии. Фото: соцсети героя публикации
Более расслабленный образ Аллы Пугачевой, которая отдала предпочтение хлопковым мини-шортам, футболке молочного оттенка и рубашке. Этот комплект певица дополнила белыми кроссовками и париком с гладкими «отутюженными» волосами.
Алла Пугачева в джинсах-скинни с Максимом Галкиным*. Фото: соцсети героя публикации
Есть в летнем гардеробе Аллы Пугачевой и модные «рваные» джинсы скинни по фигуре. Этот образ певица дополнила ажурной белой блузой с аппликацией в виде цветов и кедами. Максим Галкин* закружил Примадонну в танце.
Алла Пугачева в белой блузе с дочкой Лизой. Фото: соцсети героя публикации
Кстати, Алла Пугачева не относится к тем звездам, которые лишь раз надевают тот или иной наряд. Вот, к примеру, артистка позирует с дочкой Лизой в той же самой блузке. Видимо, эта деталь гардероба стала у Примадонны одной из самых любимых.
Алла Пугачева в тунике на пляже с Максимом Галкиным* и двойняшками Гарри и Лизой. Фото: соцсети героя публикации
Помимо шорт Алла Пугачева щеголяет по пляжу в жемчужной тунике, показывая всем свои стройные ножки. Похоже, что муж певицы шоумен Максим Галкин* совсем не против этого.
«Главное — варикоз не видно! Ножки как в 30 лет», - пишет Jullia.Ortego.
«Шикарно выглядит для своего возраста! Всем бы так», - добавила Tati_Lobanovskaya.
«Какая хорошенькая стала, стройная! Молодец!» - похвалила Elena_lena.
«Скоро уж 80 лет! А тут есть желание мини носить!» - подметила Elsa.Timonina.
«В любом возрасте можно ходить в шортах! Почему бы не попробовать? Всю жизнь балахоны носила», - уточнила Olga_Usanova.
«Ноги стройные, подтянутые, ничего не висит, лишней кожи нет! Пусть ходит так», - считает Rinata_Gerovaya.
«Коленки как у молоденькой», - восхитилась Ylana_Demina.
«С мужем таким приходится соответствовать», - заметила Elens_Semina.
Алла Пугачева в цветочном сарафане с мужем Максим Галкиным* и двойняшками Гарри и Лизой. Фото: соцсети героя публикации
Есть в гардеробе Аллы Пугачевой и цветочный сарафан макси. На публике певица старается появляться в парике с кудрявыми волосами. В ресторан Примадонна отправилась вместе с мужем шоуменом Максимом Галкиным* и двойняшками Гарри и Лизой.
А какой из образов Аллы Пугачевой вам понравился больше всего?
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.