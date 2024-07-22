Анастасия Костенко отметила шестилетие дочки от Дмитрия Тарасова, устроив праздник

Анастасия Костенко стала женой Дмитрия Тарасова после того, как он развелся с Ольгой Бузовой. Она подарила футболисту четверых детей. После рождения дочек Миланы и Евы модель быстро возвращалась в форму. А после рождения сына Ярослава ей уже стало трудно худеть. Она следит за питанием и занимается спортом. При этом в своей соцсети жена спортсмена публикует снимки, где выглядит стройной. Но на днях она устроила праздник для старшей дочки, которой исполнилось шесть лет.

На детской вечеринке Костенко была в коротком платье с драпировкой и пуговицами цвета «Тиффани». Наряд подчеркнул все ее изъяны, а также выпирающий живот. Она нарядила дочек в пышные платья принцесс.