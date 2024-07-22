Анастасия Костенко отметила шестилетие дочки от Дмитрия Тарасова, устроив праздник

Анастасия Костенко стала женой Дмитрия Тарасова после того, как он развелся с Ольгой Бузовой. Она подарила футболисту четверых детей. После рождения дочек Миланы и Евы модель быстро возвращалась в форму. А после рождения сына Ярослава ей уже стало трудно худеть. Она следит за питанием и занимается спортом. При этом в своей соцсети жена спортсмена публикует снимки, где выглядит стройной. Но на днях она устроила праздник для старшей дочки, которой исполнилось шесть лет.
На детской вечеринке Костенко была в коротком платье с драпировкой и пуговицами цвета «Тиффани». Наряд подчеркнул все ее изъяны, а также выпирающий живот. Она нарядила дочек в пышные платья принцесс.
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми. Фото: соцсети Дмитрия Тарасова
В чужой соцсети было видно, что Костенко выглядит полнее, чем на тех кадрах, которые она публикует сама. А пользователи Сети заметили, что прямоугольный вырез и рукава-фонарики сделали верх более грузным, а сборенная ткань добавила лишних килограммов. Пользователи Сети даже удивились, что у модели торчит живот.
«Как будто снова беременна», – заявила FTOlga.
«Вот-вот треснет по швам», – считает JuliaRerN.
«Живот как на 4-м месяце. 5-м ребенком беременна?» – заподозрила riskovanaia6565.
«Платье у Насти неудачное, она располнела после родов», – высказалась GigiKrav.
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Анастасия Костенко. Фото: соцсети Анастасии Костенко
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