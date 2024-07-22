Муцениеце призналась, что один режиссер предложил ей стать его любовницей: «Звонил и угрожал»

Агата Муцениеце является известной персоной. Но в самом начале карьеры она не была никому известна. Актриса приехала из Латвии, успешно училась. А потом стала ходить на кастинги. В итоге она попала в один проект, но потом режиссер ей сделал непристойное предложение. Артистке предложили стать любовницей. В «Шоу Воли» она призналась, что почти у каждой девушки была такая ситуация хоть раз в жизни. По ее словам, встречу сначала ей назначили в ресторане.

«Я подумала, что человек просто так любит свое дело. Мы пошли в ресторан. Там он говорит: "Тебе не надо жить в общежитии, ты должна жить в квартире. Представь, я снял тебе квартиру, ты там живешь, я к тебе езжу в гости. Мы репетируем... А сейчас погнали на острова". Я говорю: "Нет, я не согласна". Я отказалась. Мне кажется, что разочек такое в жизни случается у каждого», — пояснила Агата.

Однако она не повелась на сладкие речи. Артистка отметила, что гордится собой. Тогда она была уверена в себе и объявила, что и без такой помощи многого добьется. Однако режиссер на нее обиделся и назвал дурой.

«Он мне звонил и угрожал — что я никогда не буду сниматься, что он со всеми договорится. Он очень сильно обиделся», — посетовала она.

Павел Воля был поражен откровениями гостьи. Актриса теперь уже может похвастаться большим количеством ролей. Бывшая жена Павла Прилучного при этом растит двоих детей.