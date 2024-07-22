Оксана Самойлова высказалась о своем уходе из шоу «Выжить в Дубае»: «Джиган заплачет или разнесет весь отель»

Джиган и Оксана Самойлова впервые приняли участие в шоу «Выжить в Дубае». Они захотели побывать на реалити. В звездной команде сначала был раздор, так как образовалось две пары. Надежда Сысоева неожиданно предстала с Сашей Стоуном на проекте. С ними конфликтовала Виктория Боня. Пары объединились и стали отправлять на испытания одиночек. Так выбыл Вячеслав Чепурченко, Боня, а в новом выпуске на малое испытание неожиданно пошла Оксана, а не Торнике Квитатиани. Борец очень удивился и обрадовался.

Соперницей жены Джигана стала Анна Галянт. 19-летняя девушка из народной команды во второй раз пошла бороться за право остаться в шоу. Со счетом 2:0 она победила, чему была очень рада.

А вот Самойлова не смогла сдержать слез. Ей было грустно, что она не смогла остаться. Однако бизнесвумен уверена, что муж за нее отомстит, а также она обрадовалась, что увидит своих детей.