Оксана Самойлова высказалась о своем уходе из шоу «Выжить в Дубае»: «Джиган заплачет или разнесет весь отель»

Джиган и Оксана Самойлова впервые приняли участие в шоу «Выжить в Дубае». Они захотели побывать на реалити. В звездной команде сначала был раздор, так как образовалось две пары. Надежда Сысоева неожиданно предстала с Сашей Стоуном на проекте. С ними конфликтовала Виктория Боня. Пары объединились и стали отправлять на испытания одиночек. Так выбыл Вячеслав Чепурченко, Боня, а в новом выпуске на малое испытание неожиданно пошла Оксана, а не Торнике Квитатиани. Борец очень удивился и обрадовался.
Соперницей жены Джигана стала Анна Галянт. 19-летняя девушка из народной команды во второй раз пошла бороться за право остаться в шоу. Со счетом 2:0 она победила, чему была очень рада.
А вот Самойлова не смогла сдержать слез. Ей было грустно, что она не смогла остаться. Однако бизнесвумен уверена, что муж за нее отомстит, а также она обрадовалась, что увидит своих детей.
Оксана Самойлова заплакала. Фото: кадр из шоу «Выжить в Дубае»
«Я вообще не знаю, как команда будет без меня. Я думаю, что там будут слезки сегодня. Думаю, что именно мой уход станет прямо фаталити в нашей звездной команде. Теперь они будут без мамки. Никто из них не готов к этому. Я не знаю, что будет с Джиганом. Он, наверное, заплачет или разнесет весь отель. Даже, думаю, Торнике расстроится», — отметила Оксана и сама разрыдалась на камеру.
Пользователи Сети были поражены тому, что ушла жена Джигана. Никто не ожидал, что так закончится 6 выпуск проекта.
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