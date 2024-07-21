«Платье по швам трещит! Чтобы влезть мылом натерлась?»: Костенко в лазурном платье-«зефирке» со сборками на талии нарвалась на критику в Сети

Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов устроили вечеринку по случаю дня рождения старшей дочери Миланы. Темой праздника стали единороги. Своих дочек модель нарядила в нежно-розовые платьица с пышными юбками в стиле бэби-долл, а сама отдала предпочтение кукольному наряду в стиле Барби. Анастасия Костенко позировала в лазурном платье-«зефирке» со сборками на талии, подчеркнув стройность ног и объемное декольте. Юбку наряда украшали воланы. Платье в ретро-стиле оценили далеко не все поклонники модели, кое-кому показалось, что Анастасия Костенко едва влезла в свой наряд, который буквально трещал по швам.

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