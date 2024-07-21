«Платье по швам трещит! Чтобы влезть мылом натерлась?»: Костенко в лазурном платье-«зефирке» со сборками на талии нарвалась на критику в Сети

Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов устроили вечеринку по случаю дня рождения старшей дочери Миланы. Темой праздника стали единороги. Своих дочек модель нарядила в нежно-розовые платьица с пышными юбками в стиле бэби-долл, а сама отдала предпочтение кукольному наряду в стиле Барби. Анастасия Костенко позировала в лазурном платье-«зефирке» со сборками на талии, подчеркнув стройность ног и объемное декольте. Юбку наряда украшали воланы. Платье в ретро-стиле оценили далеко не все поклонники модели, кое-кому показалось, что Анастасия Костенко едва влезла в свой наряд, который буквально трещал по швам.
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Анастасия Костенко в мини-платье удивила поклонников. Фото: соцсети
В Сети бурно обсуждают неудачный, по их мнению, образ Анастасии Костенко, которая всего четыре месяца назад снова стала мамой. Она родила мужу футболисту Дмитрию Тарасову четвертого ребенка.
«Платье по швам трещит! Чтобы влезть мылом натерлась?» - удивилась Leyla_Titova.
«Очень странный прикид! Вообще не современно», - пишет Sergey_Volosov.
«Это какое-то ретро?» - интересуется Vivaldom.
«Маломерит? В груди внатяжку», - заметила Andjela_Sidorova.
«Зачем эти оборки на животе?» - подметила Rica_tica.
«Неудачное платье, бедра шире и грудь на выгуле», - добавила Polli_Sky.
«Как для выпускного в школе, уже не по годам такое», - считает Oman_Gavr.