Прилучный подарил Брутян пышный букет цветов, побаловав жену

Павел Прилучный рядом с Зепюр Брутян делает все, чтобы показать своим поклонникам, как он привязан к своей молодой жене. Сам актер утверждал, что нашел в ней то, что всегда хотел видеть в своей спутнице жизни. Ради него, как говорит Павел, его жена готова словно львица напасть на любого, как покусится на их счастье. Кстати, бывшая жена Павла Прилучного считает, что тот играет свою любимую роль — принца. Агата Муцениеце подметила, что своим разводом и откровениями внесла недостающие штрихи в образ своего спутника жизни, показав и другие грани его личности. А теперь Павел всеми способами пытается вернуться к привычному амплуа, показать, какой он романтик.
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Зепюр Брутян с шикарным букетом. Фото: соцсети героя публикации
Павел Прилучный поцеловал Зепюр Брутян. Фото: соцсети героя публикации
Павел Прилучный подарил своей жене роскошный дорогой букет, а та тут же похвасталась им в своем микроблоге. Зепюр Брутян позировала в модных джинсах mom и вязаном топе. Прилучный поднял жену на руки, поцеловал и унес, давая понять, что никому не отдаст свою возлюбленную, которую считает идеальной матерью и женой.
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