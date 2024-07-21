Юдашкина в лазурном платье-рубашке из хлопка вышла на морской променад с внучкой Агатой в лимонном купальнике

Марина Юдашкина долгие годы занимается садоводством и сама сажает огород на приусадебном участке: есть у вдовы модельера Валентина Юдашкина и свои теплицы с огурцами и помидорами. Овощи и зелень жена кутюрье сажает для внуков. Детям ее дочери Галины — сыновьям Аркадию и Анатолию нравится самим срывать помидоры с веточек. После того, как Марина Юдашкина похоронила любимого мужа, она стала чаще проводить время с семьей своей единственной дочери Галины, которая вышла замуж за Петра Максакова. Помимо сыновей у пары есть дочка Агата Ариелла.

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