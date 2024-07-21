Климова побывала в Нижнем Новгороде на фестивале нового российского кино «Горький fest»: «Пока еще эмоции бушуют!»

Екатерина Климова в своем микроблоге поделилась впечатлениями от своей поездки в Нижний Новгород. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» посетила VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest». Экс-жена Гелы Мести осталась довольна тем, как прошло мероприятие.
«Пока еще эмоции бушуют! Пока еще я не села в самолет, и нет ощущения, что эти три дня уже воспоминания. Хочется просто поблагодарить за все! И красивый Нижний Новгород, и заботливых организаторов, всех участников с их крутыми фильмами, и конечно же, нижегородцев за любовь к кино и внимание к нам», - отметила Екатерина Климова.
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Екатерина Климова похвасталась стройной фигурой, примерив платье-«медузу». Фото: соцсети героя публикации
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На фестивале Екатерина Климова, которой между прочим 46 лет, козырнула в элегантном коктейльном платье-«медузе», подчеркнув стройность своих гладких загорелых ножек. Изюминкой образа стали туфельки на шпильке. Актриса лучезарно улыбалась, наслаждаясь летней жаркой погодой.
«Ну дал же бог красоту, ум, фигуру, вкус и стиль», - похвалила inna_nevskaia.
«Какой восторг я испытала от платья», - пишет elenabaunti.
«Ну Вы красотка, какую поискать!» - восхитилась marianne.jantz.
«Распустившийся цветок белого лотоса! Роскошно!» - считает gulzara_mahsutova.
«Не побоюсь этих громких слов, одна из самых шикарных женщин планеты», - подметил ilon851980.
«Ни одно золото, ни драгоценные камни не сравнятся с сиянием вашей красоты», - добавил vitaskudr198016.