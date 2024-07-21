Климова побывала в Нижнем Новгороде на фестивале нового российского кино «Горький fest»: «Пока еще эмоции бушуют!»

Екатерина Климова в своем микроблоге поделилась впечатлениями от своей поездки в Нижний Новгород. Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» посетила VIII фестиваль нового российского кино «Горький fest». Экс-жена Гелы Мести осталась довольна тем, как прошло мероприятие.

«Пока еще эмоции бушуют! Пока еще я не села в самолет, и нет ощущения, что эти три дня уже воспоминания. Хочется просто поблагодарить за все! И красивый Нижний Новгород, и заботливых организаторов, всех участников с их крутыми фильмами, и конечно же, нижегородцев за любовь к кино и внимание к нам», - отметила Екатерина Климова.