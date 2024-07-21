«Ваганчик рядом с отцом!»: Брухунова запечатлела смеющегося сына в пижаме на одном диване с Петросяном

Татьяна Брухунова порадовала поклонников редким фото из семейного альбома. Ей удалось запечатлеть на камеру один из самых, как говорит сама жена юмориста, бесценных мгновений. Ее сын Ваган рядом с отцом на диване заливаются смехом. Возможно, у них был шуточный «бой» с подушками. 78-летний Евгений Петросян обнял сынишку, чтобы тот случайно не свалился с дивана, а мальчик в приступе безудержного хохота веселится, играя с отцом. Такая милейшая картина пришлась по душе подписчикам Татьяны Брухуновой, которые подметили, как похож маленький Ваган на своего именитого отца. У мальчугана яркие черты лица: чуть вздернутый носик, бровки домиком, густые каштановые волосы, сам он смугленький.

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