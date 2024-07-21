«Ваганчик рядом с отцом!»: Брухунова запечатлела смеющегося сына в пижаме на одном диване с Петросяном

Татьяна Брухунова с сыном Ваганом. Фото: соцсети героя публикации

Жена юмориста показала его редкий снимок с сынишкой Ваганом.

Татьяна Брухунова порадовала поклонников редким фото из семейного альбома. Ей удалось запечатлеть на камеру один из самых, как говорит сама жена юмориста, бесценных мгновений. Ее сын Ваган рядом с отцом на диване заливаются смехом. Возможно, у них был шуточный «бой» с подушками. 78-летний Евгений Петросян обнял сынишку, чтобы тот случайно не свалился с дивана, а мальчик в приступе безудержного хохота веселится, играя с отцом. Такая милейшая картина пришлась по душе подписчикам Татьяны Брухуновой, которые подметили, как похож маленький Ваган на своего именитого отца. У мальчугана яркие черты лица: чуть вздернутый носик, бровки домиком, густые каштановые волосы, сам он смугленький.

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Евгений Петросян с сыном Ваганом. Фото: соцсети героя публикации

На снимке не хватает только самой Татьяны Брухуновой и их с Евгением Петросяном дочки Матильды. Девочка как две капли воды похожа на свою маму.

«Ваганчик рядом с отцом!» - пишет Polina_Orlova.

«Какое счастье!! Пусть будет всегда это. Евгений Ваганович столько смеха, улыбок, артистизма дарит людям. Прям рада видеть его счастливым. Дай Бог здоровья и долгих ему лет жизни, чтобы как можно дольше радовался детишками», - добавила ilonasilomelmaz.

«Дети так меняются... Сейчас копия отец! Отличное фото, полное искренней радости, счастья и домашнего семейного тепла», - считает grachk13.

«Ну наконец-то и папа с сыном на фото! Красавцы! Счастья и здоровья!!» - восхитилась grinkevich8.

«Евгению Вагановичу долгая лета, радоваться жизни рядом со своими ангелочками», - подметила marianna71tr.

«Ой, Петросян большой — Петросян маленький!! Клевые!» - шутит grinkevich322.

«Вагаша копия папы, красавчик!» - заметила salnikova9372.

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