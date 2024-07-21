Абрикосов назвал жалким зрелищем жизнь звезд «Дома-2» Черно и Оганесяна: «Работы нет, а за съемное жилье платить надо»

Саша Черно и Иосиф Оганесян познакомились на проекте «Дом-2» в 2017 году. Спустя шесть лет они развелись. Спасти брак им не удалось даже ради общего ребенка. У пары подрастает сына Стефан.

Саша Черно публично высказывала свои претензии к бывшему мужу. А не так давно заявила, что тот ей якобы изменил. Участница телестройки подметила, что уличила мужа в неверности, когда они были еще вместе. Теперь, по словам Черно, ее главная забота — это сын Стефан, а вот его отца она не переносит на дух. При этом сама Черно как-то намекнула, что тоже была не прочь завести отношения на стороне. И все потому что муж долгое время не обращал на нее внимание. Экс-участник телестройки Май Абрикосов считает, что таким способом Черно и Оганесян просто подогревают интерес к своей паре.

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«У пары экс-супругов нет работы, а за съемное жилье платить надо, кормиться, не поступает рекламных заказов. Вообще, жалкое зрелище! Их участие в телепроекте «Дом-2» не возымело успеха, все попытки закончились ничем. Теперь приходится искусственно раздувать к себе интерес, уничтожая остатки репутации», — подметил Май Абрикосов.