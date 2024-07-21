Насте Ивлеевой закрыли выезд из России из-за накопившихся долгов

По информации Telegram-канала Shot, Анастасии Ивлеевой закрыли выезд из России из-за накопившихся долгов. Блогерша должна оплатить задолженность перед ФНС в размере 20,9 млн рублей. Также сообщается, что если телеведущая попытается покинуть страну, то ее остановят пограничники. Далее блогершу отправят домой, в выезде ей будет отказано. Ранее сообщалось, что у Анастасии Ивлеевой арестовали ее Lamborghini Urus из-за долгов.

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Черная полоса в жизни телеведущей началась после печально известной вечеринке в клубе «Мутабор», куда Настя Ивлеева пригласила весь свет столичного бомонда. В числе пришедших были Ольга Орлова, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан и многие другие. Причем дресс-код был весьма пикантный: блогерша предложила звездам выбрать костюмы по своему вкусу, но все они должны были быть в так называемом «будуарном» стиле. Общественности подобная идея Насти Ивлеевой, мягка говоря, не понравилась.

По поводу вечеринки блогерши высказывалась и Яна Рудковская, которая по счастливой случайности пропустила это мероприятие из-за репетиций ледового шоу. Позже музыкальный продюсер подметила, что даже и предположить не могла, какая обстановка и атмосфера будет царить на вечеринке ее давней знакомой. По словам Яны, она могла поймать волну народного гнева и порицания просто на ровном месте. А Филипп Киркоров заявил, что ему не повезло и он, пробывший на празднике меньше всех, получил критику от хейтеров в полном объеме, едва не лишившись выгодных контрактов.