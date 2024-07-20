Наталья Бочкарева поделилась редким фото с маленьким сыном: «Я загораю с малышом»

Наталья Бочкарева, известная по «Счастливы вместе», недавно снялась в продолжении сериала. Она также построила личную жизнь. У нее был брак с Николаем Борисовым. Она родила сына Ивана и дочку Марию. А в 2022 году артистка снова стала мамой. Она родила сына Александра. После родов она обратилась к пластическому хирургу, чтобы вернуться в форму. И теперь звезда похвасталась тем, как выглядит.

Выходной Наталья проводит на природе. Она красовалась в бежевом топе и белых шортиках на надувном матрасе. Рядом с ней пытался стоять ее сын Александр. Мальчик привстал на ручках. Пока его лицо артистка скрывает.