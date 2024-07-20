22-летний сын Михаила Круга расстался с девушкой: «Я уже холостой»

Михаил Круг не успел увидеть, как вырос его сын Александр. Певца убили, когда ребенок был младенцем. Его воспитала мама Ирина, которая тоже выступает на сцене. Неудивительно, что наследник шансонье тоже пошел по стопам знаменитого папы и теперь поет. В этом году он даже участвовал в шоу «Новая Фабрика звезд». Оказалось, что слава и стремление строить карьеру повлияли на его личную жизнь. 22-летий парень расстался с возлюбленной.

«Сейчас я живу один. Можно сказать, что уже холостой. Она хорошая была, очень добрая, теплая... У меня приятные воспоминания остались от наших отношений. Мы просто не сошлись характерами. Так получилось: она хочет карьеру строить, и я хочу карьеру строить. Вот и расстались», — пояснил Александр.

Также Круг-младший отметил, что не забывает про отца. Более того, он считает, что видит Михаила в трудные моменты жизни. Он ходит на могилу к своему папе. Также певец привык, что его сравнивают с его знаменитым отцом, пишет Prozvezd.