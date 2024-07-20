Митя Фомин рассказал, почему не может найти себе жену: «Они хотят богатого любовника и не работать»

Митя Фомин о личной жизни говорит редко. Бывший участник поп-группы «Hi-Fi» часто окружен красивыми женщинами, но он не был в браке. О своих романах певец умалчивает. На этот раз он приехал на фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга». Там Митя исполнит трек «Мяу» из шоу «Конфетка» на ТНТ. За кулисами он также кружил на руках Виолетту Чиковани.

В беседе с журналистами Фомин объяснил, почему так и не связал жизнь с девушкой. 50-летний артист посетовал на трудности жизни холостяка.

«К сожалению, в последнее время визитной карточкой многих девушек стала неискренность. Все хотят что-то выкружить. Очень сложно пригласить девушку на свидание, потому что сразу сыпятся вопросы: куда, зачем, что за ресторан. Я девушке прощу все, но не желание не работать и быть специалистом в какой-то своей сфере. Все девушки хотят богатого любовника и не работать... Ушло, к сожалению, время романтики и наивности, как в фильмах нашего детства», — пояснил артист, пишет KP.RU.

Примечательно, что он пока также не стал отцом. Многие в шоу-бизнесе также не спешат обзаводиться семьей: Сергей Бурунов, Дима Билан и другие звезды.