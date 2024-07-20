Водонаева о пристрастии Бородиной к турецким сериалам: «Это просто какой-то рак вкуса»

Алена Водонаева давно стала известной персоной. Она купила несколько квартир в Москве, проявилась себя как телеведущая и журналист, а также открыла свой салон красоты в Москве. Порой бывшая участница «Дома-2» появляется на светских раутах. Она наладила отношения с Ольгой Бузовой и Викторией Боней. При этом звезда не скрывает, что у нее бывают конфликты. По ее словам, она спорила с Ксенией Бородиной по поводу турецких сериалов. Водонаева не разделяет ее увлечения.

«Ксения Бородина летает в Стамбул на встречи с артистами, это ее выбор. У меня тоже есть кумиры, слава Богу, это не турецкие сериалы, которые не несут интеллектуальной нагрузки, с абсолютно странными диалогами. Я пыталась. Мои друзья включили мне «Великолепный век». Это просто какой-то рак вкуса.

Там пять минут несут ковер в одну сторону, потом Зухра с каким-то Мухмедом — абсолютно тупейший диалог, в котором нет никакого смысла. Это ужас. Потом ковер несут в другую сторону», — высказалась она в шоу «Света вокруг света».