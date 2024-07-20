Водонаева рассказала, почему поменяла отношение к Собчак: «Человек очень плохо поступил с твоими близкими людьми»

Алена Водонаева прославилась благодаря шоу «Дом-2». Она хорошо знает Ксению Бородину и Ксению Собчак, которые раньше вели проект. Примечательно, что со временем она перестала с ними общаться.

«Я любила только Ксюшу Собчак. У меня были очень хорошие отношения с Бородиной, но импонировала мне Собчак. Образованная, умная дерзкая, яркая», — пояснила Алена в шоу «Света вокруг света».

Однако телеведущая призналась, что со временем у нее поменялось отношение к Собчак. Это произошло, когда Ариан Романовский и бывший журналист Life Тамерлан Бигаев — получили по семь лет колонии строгого режима, как и Кирилл Суханов. Они прошли по делу о вымогательстве. Водонаеву возмущает, что Ксения ничего не сделала для своих сотрудников.

«Видимся иногда только в зале суда», — отметила звезда.

И по словам Алены, больше она не собирается идти на интервью к Собчак.

«Сейчас уже в контексте всех событий, связанных с Арианом и Тамерланом, я к ней не пойду. Это мои моральные принципы и соображения. Она мне всегда нравилась очень, я за ней следила. И я готова была три года назад, если бы она меня позвала к ней пойти. Из-за симпатии личной. Я очень к ней прониклась, и всегда она мне нравилась. Очень неоднозначное у меня к ней чувство. Когда-то ты этого очень любил, а потом человек очень плохо поступил с твоими близкими людьми, не берет на себя за это ответственность. Меня очень сильно это огорчает. Сейчас я уже к ней не пойду», — сказала Водонаева.