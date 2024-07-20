Мама Гарика Харламова показала фото с невесткой с отдыха на яхте в Сочи: «Моя девочка»

Гарик Харламов считается одним из самых успешных юмористов в России. Он ведет несколько своих проектов и снимает сериалы. Артист после развода с Кристиной Асмус не думал о создании нового союза. Он продолжает заботиться о дочке Анастасии. Примечательно, что в этом году ведущий Comedy Club сделал предложение Катерине Ковальчук. Они расписались в ЗАГСе и уехали отдыхать в Сочи. С ними была мама юмориста Наталья.

Накануне в соцсетях родительница Харламова решила поделиться кадрами из поездки. Новоиспеченная свекровь позировала с Катериной. Она также показала, как артист был в обнимку с возлюбленной.