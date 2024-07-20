Мама Гарика Харламова показала фото с невесткой с отдыха на яхте в Сочи: «Моя девочка»

Гарик Харламов считается одним из самых успешных юмористов в России. Он ведет несколько своих проектов и снимает сериалы. Артист после развода с Кристиной Асмус не думал о создании нового союза. Он продолжает заботиться о дочке Анастасии. Примечательно, что в этом году ведущий Comedy Club сделал предложение Катерине Ковальчук. Они расписались в ЗАГСе и уехали отдыхать в Сочи. С ними была мама юмориста Наталья.
Накануне в соцсетях родительница Харламова решила поделиться кадрами из поездки. Новоиспеченная свекровь позировала с Катериной. Она также показала, как артист был в обнимку с возлюбленной.
«Харламовы», «Любимые», «Моя девочка», — писала Наталья.
Мама Гарика Харламова с невесткой. Фото: соцсети Натальи Харламовой
На этот раз Катерина красовалась с Натальей в ресторане, а также на корабле. Мама юмориста продемонстрировала свое теплое отношение к Ковальчук.
Напомним, что с бывшей женой Харламова у нее были конфликты. Однажды они даже выясняли отношения в соцсетях, когда Асмус пожаловалась, что вынуждена жить под одной крышей с бывшим мужем, так как он отказывается покупать им с дочкой жилье.
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Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: соцсети Гарика Харламова
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