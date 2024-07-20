Мама Гарика Харламова показала фото с невесткой с отдыха на яхте в Сочи: «Моя девочка»

Гарик Харламов. Фото: Global Look Press

Наталья Харламова поделилась кадрами из Сочи, где юморист провел медовый месяц. Мама Гарика Харламова тепло обратилась к сыну и Катерине Ковальчук.

Гарик Харламов считается одним из самых успешных юмористов в России. Он ведет несколько своих проектов и снимает сериалы. Артист после развода с Кристиной Асмус не думал о создании нового союза. Он продолжает заботиться о дочке Анастасии. Примечательно, что в этом году ведущий Comedy Club сделал предложение Катерине Ковальчук. Они расписались в ЗАГСе и уехали отдыхать в Сочи. С ними была мама юмориста Наталья. 

Накануне в соцсетях родительница Харламова решила поделиться кадрами из поездки. Новоиспеченная свекровь позировала с Катериной. Она также показала, как артист был в обнимку с возлюбленной. 

«Харламовы», «Любимые», «Моя девочка», — писала Наталья. 

Мама Гарика Харламова с невесткой. Фото: соцсети Натальи Харламовой

На этот раз Катерина красовалась с Натальей в ресторане, а также на корабле. Мама юмориста продемонстрировала свое теплое отношение к Ковальчук. 

Напомним, что с бывшей женой Харламова у нее были конфликты. Однажды они даже выясняли отношения в соцсетях, когда Асмус пожаловалась, что вынуждена жить под одной крышей с бывшим мужем, так как он отказывается покупать им с дочкой жилье. 

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Гарик Харламов и Катерина Ковальчук. Фото: соцсети Гарика Харламова

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