Жена Милоша Биковича показала, как шестимесячный сын Василий плескается в бассейне

Милош Бикович раньше не часто говорил о том, что происходит в его жизни. Когда у него завязались отношения с Иваной Малич, он лишь иногда публиковать фото с ней. Но потом влюбленные тайно сыграли свадьбу. А в начале года у них родился первенец. Примечательно, что это событие артист отпраздновал в Сербии. Оказалось, что у них родился сын, которого зовут Василий. Недавно актер привез жену и малыша в Россию. Он вернулся к работе.

А вот пока Бикович ездит на съемки, его супруга пытается справиться с жарой. Она наполнила бассейн для ребенка. В соцсети Малич выложила кадр, где мальчик плескается в воде. Она заботливо надела на него панамку.