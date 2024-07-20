Жена Милоша Биковича показала, как шестимесячный сын Василий плескается в бассейне

Милош Бикович. Фото: Global Look Press

Ивана Малич придумала способ, как спасти сына в жару.

Милош Бикович раньше не часто говорил о том, что происходит в его жизни. Когда у него завязались отношения с Иваной Малич, он лишь иногда публиковать фото с ней. Но потом влюбленные тайно сыграли свадьбу. А в начале года у них родился первенец. Примечательно, что это событие артист отпраздновал в Сербии. Оказалось, что у них родился сын, которого зовут Василий. Недавно актер привез жену и малыша в Россию. Он вернулся к работе. 

А вот пока Бикович ездит на съемки, его супруга пытается справиться с жарой. Она наполнила бассейн для ребенка. В соцсети Малич выложила кадр, где мальчик плескается в воде. Она заботливо надела на него панамку. 

Шестимесячный сын актера Василий. Фото: соцсети Иваны Малич

Поклонники восхитились тем, как подрос мальчик. Многие отметили, что Василий выглядит как богатырь. У него пухлые щечки, маленькие ножки. Пока Малич скрывает его лицо. Но фанаты уверены, что малыш похож на папу. 

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