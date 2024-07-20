Боня заявила, что Тарасов благодаря разводу с Бузовой кормит многодетную семью

Виктория Боня хорошо знает Ольгу Бузову благодаря шоу «Дом-2». Порой они видятся на светских раутах. Уже почти 8 лет прошло с момента, как телеведущая развелась с Дмитрием Тарасовым. Он вскоре женился на Анастасии Костенко. Позже Бузова призналась, что еще в браке у футболиста закрутился роман с Анастасией. Это и стало причиной их развода. И даже спустя много лет звезда не упускает случая, чтобы подшутить над Тарасовым.

На этот раз Боня высказалась о нашумевшем разводе. Она считает, что футболист воспользовался ситуацией, так как был с медийной персоной. Теперь у Дмитрия четверо детей от новой супруги.

«Есть что-то вечное. Мне кажется, одно из них — отношения Бузовой и Тарасова. Один сделал на разводе карьеру, можно сказать, кормит семью — детей с новой женой, а другая все никак не может забыть эту горечь, которую она испила», — поделилась телеведущая.

На этот раз Виктория также отметила, что считает странным, что футболист привел в дом, который обустраивала Оля, новую жену.

«Потом приводишь туда другую женщину и с ней там рожаешь, хотя Оля выбирала шторки, столы, плитку и занималась черновой работой. Мне кажется, это немножко по-животному», — высказалась она на RuTube-шоу «Злые языки».

Напомним, что недавно Тарасов продал тот дом. Он строит новый особняк, а пока живет в съемном жилье с Костенко и детьми.