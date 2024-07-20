Мария Аронова попала в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника

Мария Аронова уже давно является известной личностью в кино. Многие любят ее за роль в фильме «Лед». Она регулярно появляется на экране. Но 20 июля стало известно, что артистка была госпитализирована. Она попала в Боткинскую больницу с обострением остеохондроза позвоночника. Врачи провели обследование и выяснили, что у нее есть множество заболеваний.

Так у нее нашли множественные доброкачественные образования мозговых оболочек — менингиомы. Телеграм-канал Mash отмечает, что удалять их не будут, так как они не угрожают ее здоровью.

Отметим, что 52-летняя Аронова еще пять лет назад стала жаловаться на ноющие боли в пояснице. Потом ходили слухи, что у нее нашли рак, но эта информация не подтвердилась.

Напомним, у актрисы есть двое детей: сын Владислав и дочка Серафима.