Актер Сердюков обвинил бывшую жену во лжи: «Не было никакого ребенка! Не было никакой измены!»

Денис Сердюков раньше состоял в отношениях с Ириной Цывиной. После смерти артистки он не раз появлялся на ток-шоу. Актер не скрывал, что любил ее. А теперь Сердюков переживает новую драму. Он женился на телеведущей Юлиане Голдман, но они прожили вместе недолго. Примечательно, что недавно она заявила, что поймала Сердюкова на измене. По ее словам, из-за пережитого стресса она потеряла ребенка. Но теперь актер прервал молчание. Он заверил, что его терпение лопнуло.

«Первый раз она выложила в соцсети кривляния с нарисованными синяками и обвинениями, что я, оказывается, тиран и деспот, и что я ее якобы бью, что, конечно, ложь», — пояснил Сердюков.

Он отметил, что готов был обращаться в прокуратуру, но когда об это узнала Юлиана, то сразу удалила все публикации. Актер опроверг и ее слова, что он якобы ее сильно ревновал. Тогда Денис сдержался, так как пожалел телеведущую. Но потом он понял, что поступил неправильно, так как в его сторону посыпались новые обвинения.

«Последней каплей, переполнившей мое терпение, стала публикация, где она обвинила меня в том, что она потеряла ребенка, увидев, как я изменяю ей в нашем доме! Из-за меня потеряла ребенка! Не было никакого ребенка! Не было никакой измены!» — сообщил он « МК ».

Артист возмущен, что Голдман упомянула Цывину. Он считает, что такой лжи нельзя допускать. Сердюков намерен обратиться в суд, так как считает, что поступок бывшей жены навредил его деловой репутации и имиджу. Он сичтает, что никакие извинения не загладят ее вину.