Эвелина Бледанс объяснила, как подготовит сына к взрослой жизни: «Я приведу женщину, которая все сделает»

Эвелина Бледанс уже давно снимается в кино и поет. Она в 55 лет продолжает работать. У актрисы за плечами три брака. Она вырастила сына Николая, который живет в Израиле. Потом у артистки были отношения с режиссером Александром Семеным. От него она родила сына Семена, у которого сидром Дауна. Звезда окружила его заботой и вниманием. Эвелина дарит ему множество возможностей для реализации. Она хочет, чтобы ее ребенок не чувствовал себя ущемленным. Актриса старается развивать его логику и прививает любовь к творчеству.

Теперь она старается подготовить Семена к взрослой жизни. Она понимает, что это очень важно. Бледанс отправила его к сексологу.

«Ребенок может получить плохой первый секс и думать, что это нормально. Он должен получить красивый секс от профессионального человека», — поделилась она.

И артистка не стала скрывать, что готова помочь наследнику в этом плане. Она планирует нанять ему человека, с которым он сможет стать мужчиной.

«У него много знакомых девочек его возраста. Он любит всех моих подруг, целует всем руки, обожает быть в женском обществе. Однажды я ему просто приведу женщину, которая все сделает. Я ей заплачу за это», — рассказала Эвелина в RuTube-шоу «Злые языки».

Также она отметила, что позволяет сыну проявлять чувства. Звезда не видит ничего плохого в поцелуях.