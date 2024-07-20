Эммануил Виторган признался, что обидел первую жену: «Причинил много горя»

Эммануил Виторган был в браке три раза. Он не побоялся стать отцом снова в уже очень зрелом возрасте. Актер вместе с Ириной Млодик растит дочек Этель и Клару. С первой женой Тамарой Румянцевой, которая родила от него дочку Ксению, он расстался в 1970 году. Тогда он уже встретил Аллу Балтер, которая стала его большой любовью. Теперь артист признался, что первой жене причинил много боли. Он не гордится, что поступил плохо.

«Я расстался с первой женой Тамарой, обидел ее, потому что в мою жизнь ворвалась огромная любовь к Аллочке. Я старался сохранить нормальные отношения...» — отметил Виторган.

По его словам, он без памяти влюбился. Побороть эти чувства актер не мог.

«Аллочка была очень эффектной. Я все время смотрел на нее… Мы встретились в Театре имени Ленинского комсомола. Я был женат, у меня была маленькая дочь. Конечно, я причинил им с мамой много горя, потому что не мог дышать без Аллочки. И я ушел», — пояснил он в беседе с RTVI.

По его словам, Балтер к нему относилась настороженно. Артист пришел к ней и спросил, может ли он с ней пожить. В итоге они были вместе 30 лет. Избранница родила ему сына Максима. Виторган отметил, что прожитые с ней годы были потрясающими. Если возникали разногласия, то они их обсуждали. Теперь он счастлив с Млодик.