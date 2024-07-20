Виктория Боня рассказала о неудачной пластике лица у мамы: «У нее огромные шрамы, ожог»

Виктория Боня в 44 года активно следит за внешностью. Она живет в Монако, где посещает красные дорожки и светские мероприятия. Телеведущая решила сделать пластику в 2023 году. Примечательно, что она ради этого ездила в США.

Бывшая участница «Дома-2» захотела омолодить лицо. Потом ее мама Галина Ивановна тоже захотела преобразиться. Она легла под нож хирурга в Дубае. Однако женщине сделали неудачную операцию. Теперь родительница звезды боится появляться на публике.

«Я маму подговорила на операцию. Мы сделали в Дубае. У мамы плохие последствия после операции. Я бы даже сказала немножко страшные. Хирург взялся, но маме испортили лицо. У нее огромные шрамы, ожог», — поделилась Боня в шоу «Злые языки».

Теперь она хочет помочь своей маме и отправить ее на повторную операцию, чтобы все исправить.

К слову, сама телеведущая тоже сталкивалась с последствиями неудачной пластики. Ей пришлось бороться с одутловатостью и тем, что нижняя часть лица стала обвисать. А еще звезда исправляла асимметрию губ.