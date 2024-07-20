Кавалер Агаты Муцениеце Иван Чуйков не смог познакомиться с будущей тещей: «Меня задержали эстонские пограничники»

Агата Муцениеце долго была одна после развода с Павлом Прилучным. Она сосредоточила внимание на карьере. Актриса пополнила копилку десятком новых ролей. А в этом году она стала часто проводить время с коллегой Иваном Чуйковым. Они вместе выступают, ведут мероприятия. Артистка даже познакомила его со своими детьми Мией и Тимофеем. На публике они демонстрируют крайне теплые отношения. Но не все верят в их роман. Снова вместе пара появилась на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга».

Там Иван рассказал, что готов был познакомиться с мамой Агаты, но встреча с возможной будущей тещей сорвалась. По его словам, они поехали из Пскова на машине до границы, но пересечь ее всей компанией не смогли. У Муцениеце паспорт Латвии, поэтому у нее не возникло проблем.

«А меня задержали эстонские пограничники. Вызвали старшего, который на ломаном русском стал мне объяснять, что россиян туда не пускают. «Вы что, телевизор не смотрите?!» — удивлялся он. В общем, меня развернули на границе, дали бумагу, что я представляю угрозу национальной безопасности Эстонии. Ну, а Агата поехала к маме», — пояснил Чуйков KP.RU.

Сейчас Агата погрузилась в работу, а ее дети отдыхают с Прилучным. Актер судится с бывшей женой, так как хочет получить опеку над наследниками.