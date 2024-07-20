После смерти Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев подал в суд на застройщика

Анастасия Заворотнюк умерла почти два месяца назад. Она боролась 5 лет с раком головного мозга. Рядом с ней был Петр Чернышев, который делал все, чтобы продлить жизнь возлюбленной. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище. Фигурист каждый день появлялся на могиле жены в течении 40 дней. Долгое время Заворотнюк снималась в кино и оставила наследство, которое поделят члены ее семьи: мама, муж, дети от первого брака Майкл и Анна, а также маленькая дочка Мила.

Артистка с мамой и семьей жила в загородном доме в Крекшино. Он стоит около 120 млн рублей. Землю там она купила в 2012 году и взяла кредит в валюте на постройку дома — недостающие 435 тысяч долларов. А когда произошел скачок курса, ей пришлось судиться с банком. Долг она в итоге погасила в 2018 году. По слухам, дом Заворотнюк переоформила на маму и младшую дочку. Также на маму она переписала участок земли в Подмосковье.

Еще у актрисы есть две квартиры в Москве, каждая из которых стоит около 60 млн рублей. Одну она отписала старшей дочке Анне, а вторую — сыну.

Еще у звезды есть земельный участок в Сочи и квартира в новостройке в Москве. Это имущество может достаться Чернышеву. Недавно он подал иск в суд. Фигурист хочет разобраться с застройщиком, который не исполняет свои обязанности в долевом строительстве. Скорее всего, речь идет о несвоевременной сдаче многоквартирного дома. По весей видимости, там находится квартира Заворотнюк, пишет KP.RU.