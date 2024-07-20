Жена Никиты Преснякова вернулась из США в Россию

За последние два года семья Аллы Пугачевой разъехалась по всему миру. Сама певица живет в Израиле, но этим летом отдыхает в Юрмале с двойняшками Лизой и Гарри. Примечательно, что Кристина Орбакайте путешествует с семьей. Ее дочка Клавдия учится в Нью-Йорке. Туда певица ездит регулярно. А также в США уехал ее старший сын Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Неизвестно, где находится другой сын звезды — Дени Байсаров. Он предпочел покинуть Россию.

На этот раз один из членов семьи Пугачевой вернулся в Москву. Речь идет про жену Никиты.

Она на днях приехала в Россию и увиделась с беременной подругой. Потом блондинка отправилась на блогерскую вечеринку. На этот раз ей не повезло, Алена сразу столкнулась с проблемами. Вечеринка не состоялась, так как они застряли в лифте.