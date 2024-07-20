Жена Никиты Преснякова вернулась из США в Россию

За последние два года семья Аллы Пугачевой разъехалась по всему миру. Сама певица живет в Израиле, но этим летом отдыхает в Юрмале с двойняшками Лизой и Гарри. Примечательно, что Кристина Орбакайте путешествует с семьей. Ее дочка Клавдия учится в Нью-Йорке. Туда певица ездит регулярно. А также в США уехал ее старший сын Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Неизвестно, где находится другой сын звезды — Дени Байсаров. Он предпочел покинуть Россию.
На этот раз один из членов семьи Пугачевой вернулся в Москву. Речь идет про жену Никиты.
Она на днях приехала в Россию и увиделась с беременной подругой. Потом блондинка отправилась на блогерскую вечеринку. На этот раз ей не повезло, Алена сразу столкнулась с проблемами. Вечеринка не состоялась, так как они застряли в лифте.
«Пришлось провести душную вечеринку в лифте», — заявила невестка Орбакайте.
Алена Краснова. Фото: соцсети Алены Красновой
Отметим, что Никита остался в США. Он там уже устраивает гастроли. Недавно внук Пугачевой выступал по барам перед другими эмигрантами, исполняя русские хиты. Его бабушка Елена Преснякова признавалась, что он скучает по своей родине. Однако пока сын Орбакайте не собирается приезжать в Россию. Сколько времени здесь будет находится Алена остается секретом.
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