Младшая у мамы на руках, старшая стоит рядом: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли предстала на прогулке с дочками от разных мужчин

Мерьем Узерли. Фото: Global Look Press

Актриса Мерьем Узерли поделилась в Сети трогательным кадром с наследницами.

Известная по роли в культовом турецком сериале «Великолепный век», Мерьем Узерли эти летние дни проводит в компании своих наследниц. 

Звездная мама вместе со своими двумя дочками от разных мужчин отправилась на прогулку в парк. В микроблоге Мерьем Узерли поделилась снимком, которые были сделаны в этот момент.

Младшую дочку Лили Мерьем Узерли держит на руках. Крошка играет с мамой. А старшая наследница Мерьем Узерли Лара стоит рядом. 

Для прогулки с дочками Мерьем Узерли облачилась в легкое летнее платье с принтом в виде ромашек.

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Напомним, дочерей Мерьем Узерли родила от разных мужчин. Лара появилась на свет от отношений Мерьем с бизнесменом Джаном Атешем. Он предпочел расстаться с Мерьем Узерли, когда узнал, что она ждет от него ребенка.

Отца второй дочери Мерьем Узерли скрывает. Известно, что ранее он жил в США, но познакомившись с Мерьем Узерли, переехал в Германию.

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