Младшая у мамы на руках, старшая стоит рядом: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли предстала на прогулке с дочками от разных мужчин

Известная по роли в культовом турецком сериале «Великолепный век», Мерьем Узерли эти летние дни проводит в компании своих наследниц.

Звездная мама вместе со своими двумя дочками от разных мужчин отправилась на прогулку в парк. В микроблоге Мерьем Узерли поделилась снимком, которые были сделаны в этот момент.

Младшую дочку Лили Мерьем Узерли держит на руках. Крошка играет с мамой. А старшая наследница Мерьем Узерли Лара стоит рядом.

Для прогулки с дочками Мерьем Узерли облачилась в легкое летнее платье с принтом в виде ромашек.