Младшая у мамы на руках, старшая стоит рядом: звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли предстала на прогулке с дочками от разных мужчин

Известная по роли в культовом турецком сериале «Великолепный век», Мерьем Узерли эти летние дни проводит в компании своих наследниц.
Звездная мама вместе со своими двумя дочками от разных мужчин отправилась на прогулку в парк. В микроблоге Мерьем Узерли поделилась снимком, которые были сделаны в этот момент.
Младшую дочку Лили Мерьем Узерли держит на руках. Крошка играет с мамой. А старшая наследница Мерьем Узерли Лара стоит рядом.
Для прогулки с дочками Мерьем Узерли облачилась в легкое летнее платье с принтом в виде ромашек.
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Мерьем Узерли. Фото: соцсети Мерьем Узерли
Напомним, дочерей Мерьем Узерли родила от разных мужчин. Лара появилась на свет от отношений Мерьем с бизнесменом Джаном Атешем. Он предпочел расстаться с Мерьем Узерли, когда узнал, что она ждет от него ребенка.
Отца второй дочери Мерьем Узерли скрывает. Известно, что ранее он жил в США, но познакомившись с Мерьем Узерли, переехал в Германию.
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