«Актеришко»: в Сети прошлись по Жене Кузину, который в первый раз за пять лет увиделся с сыном от Риты Агибаловой

Эта эпохальная встреча буквально всполошила Сеть. Экс-участник «Дома-2» Евгений Кузин пять лет не виделся с сыном Митей, который появился на свет в его браке с Ритой Агибаловой. И вероятно, не увиделся бы еще столько же, если бы Рита не отпустила Митю в Москву.

Внука с Кипра привезла с собой бабушка мальчика Ирина Агибалова. Женя Кузин встречал наследника в аэропорту вместе с дочкой от Саши Артемовой на руках. Девочка старательно прятала личико от камеры, так как родители ее не показывают в соцсети.

Зато Женя Кузин демонстрировал свое довольное лицо и трогательно прижимавшегося к нему Митю.