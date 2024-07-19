«Актеришко»: в Сети прошлись по Жене Кузину, который в первый раз за пять лет увиделся с сыном от Риты Агибаловой

Эта эпохальная встреча буквально всполошила Сеть. Экс-участник «Дома-2» Евгений Кузин пять лет не виделся с сыном Митей, который появился на свет в его браке с Ритой Агибаловой. И вероятно, не увиделся бы еще столько же, если бы Рита не отпустила Митю в Москву.
Внука с Кипра привезла с собой бабушка мальчика Ирина Агибалова. Женя Кузин встречал наследника в аэропорту вместе с дочкой от Саши Артемовой на руках. Девочка старательно прятала личико от камеры, так как родители ее не показывают в соцсети.
Зато Женя Кузин демонстрировал свое довольное лицо и трогательно прижимавшегося к нему Митю.
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Женя Кузин с детьми от Саши Артемовой и Риты Агибаловой. Фото: соцсети Риты Агибаловой
В Сети тут же отреагировали на эти кадры. Многие хвалят Риту Агибалову за мудрость и выражают благодарность ее великодушному мужу Павлу Марсо. А вот Евгения Кузина распекают, считая его нерадивым отцом.
«Рите аплодисменты! Несмотря ни на что, в первую очередь всегда думает о чувствах сына! Рита, ты просто молодец! И Павел просто красавчик, относится к Мите, как к родному, и в тоже время не препятствует общению с Женей!», — восхитилась veronika_0702.
«Митя на секунду замер, а затем искренне обнял папу... Папа есть папа», — высказалась safira4455.
«Кузин, конечно, актеришко», — припечатала cvetlanka_malysh.
«Очень трогательно, папа есть папа. Митя очень взрослый», — написала kseniiatrifonova179.
«А где он был 5 лет? Самолеты летают вообще-то. Нет ничего невозможного», — m_kami83.
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