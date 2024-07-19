Любови Успенской запретили исполнять хит «По полюшку»

Автор хита «По полюшку» Наталья Лапина намерена подать в суд на певицу Любовь Успенскую. По ее словам, еще три года назад она запретила Любови Успенской исполнять произведение ее авторства, но вокалистка на это смотрит сквозь пальцы и поет песню там, где считает нужным.

А между тем, автор песни Наталья Лапина не получает за это никаких отчислений.

«Я же все это время получаю не авторские отчисления, а множество оскорблений в мою сторону со стороны ее директора», — поделилась Наталья Лапина.

Она рассказала, что писала эту песню на для Любови Успенской, а для Ирины Аллегровой. Но Успенская буквально со слезами на глазах вымолила ее у Лапиной, считая, что трек поможет ей помириться с дочкой.

«Я бы могла ей написать множество песен — женских, таких, какие ей нужны. Они у меня есть, но из-за жадности она портит с авторами все отношения», — заключила Наталья Лапина.