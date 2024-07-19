«Закон Сансары»: счастливая Ирина Агибалова из «Дома-2» предстала с подросшими внуками

Экс-участница «Дома-2» Ирина Агибалова накануне прилетела с Кипра, где сейчас живет, в Москву. В столицу она привезла старшего внука Митю, сына Риты Агибаловой и Жени Кузина.

Так что в эти дни Ирина Агибалова радостно и счастливо общается с тремя внуками. Помимо Мити, который прилетел с бабушкой с Кипра, в Москве у Ирины Александровны живут еще два внука — Кирюша и Илюша, сыновья ее старшей дочери Ольги Гажиенко.

Со всеми тремя мальчишками Ирина Агибалова предстала на видео, которое разместила в микроблоге. Ирина Агибалова в обществе троих своих внуков выглядит очень счастливой и одухотворенной.