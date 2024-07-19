Победительница детского «Евровидения» Мария Толмачева впервые стала мамой

Мария Толмачева и ее избранник поженились осенью прошлого года, а теперь стали родителями. Мария Толмачева пока не сообщила подписчикам своего микроблога о том, что стала мамой. А вот о том, что она беременна, Маша рассказывала в Сети.

Напомним, сестры-близнецы Мария и Анастасия Толмачевы стали триумфаторшами детского «Евровидения» в 2006 году. В 2014 девушки отправились покорять взрослую версию музыкального состязания, но сумели занять только восьмое место. Тогда Толмачевых поддерживал сам Филипп Киркоров.