Победительница детского «Евровидения» Мария Толмачева впервые стала мамой

Прекрасные новости из города Курска. Победительница детской версии музыкального конкурса «Евровидение» Мария Толмачева впервые стала мамой.
У Марии родилась дочка. О пополнении в семье Марии Толмачевой и ее мужа, бизнесмена Сергея Требесова рассказал друг пары Саша Попов.
«Девочка родилась ростом 54 сантиметра и весом 3 килограмма и 400 граммов. Мама и малышка чувствуют себя хорошо», — поделился молодой человек новостями.
Мария Толмачева с мужем во время беременности. Фото: соцсети Марии Толмачевой
Мария Толмачева и ее избранник поженились осенью прошлого года, а теперь стали родителями. Мария Толмачева пока не сообщила подписчикам своего микроблога о том, что стала мамой. А вот о том, что она беременна, Маша рассказывала в Сети.
Напомним, сестры-близнецы Мария и Анастасия Толмачевы стали триумфаторшами детского «Евровидения» в 2006 году. В 2014 девушки отправились покорять взрослую версию музыкального состязания, но сумели занять только восьмое место. Тогда Толмачевых поддерживал сам Филипп Киркоров.
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