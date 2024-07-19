Бывший муж Татьяны Булановой Владислав Радимов женился

В эту пятницу в Санкт-Петербурге проходит пышное торжество. Бывший муж певицы Татьяны Булановой, футболист Владислав Радимов вновь женится. Избранницей футболиста стала бизнесвумен Анастасия Кулешова.

На своей странице в социальной сети Владислав Радимов поделился кадром, сделанным во время свадьбы. На фото он предстал со своей новоиспеченной супругой на фоне Исаакиевского собора. Новобрачные в кадре выглядят невероятно счастливыми.

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«Коротко о сегодняшнем дне», — лаконично сообщил о свадьбе Владислав Радимов.

Напомним, 48-летний Владислав Радимов сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Известным же его в широких кругах сделал брак с певицей Татьяной Булановой, у пары есть общий сын Никита. Ради наследника Татьяна Буланова и Владислав Радимов сумели наладить отношения, которые в первое время после развода были несколько напряженными.