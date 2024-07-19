«Эта»: бывшая жена Глеба Жемчугова Ольга Ветер показала самое приличное фото с недавней свадьбы

Экс-участница «Дома-2» и бывшая жена Глеба Жемчугова Ольга Ветер сделала вторую попытку стать счастливой в семейной жизни. На этой неделе она вновь вышла замуж.

В микроблоге Ольга Ветер делилась кадрами с торжества, на котором предстала в белом платье невесты асимметричного кроя. В важный для себя день Ольга была очень хороша, что и успели заметить поклонники.

Но судя по всему, сама Ольга Ветер осталась не очень довольна этими кадрами. В соцсети она предложила подписчикам дождаться профессиональных снимком. А пока же позволила посмотреть на тот, который считает самым приличным. На нем Ольга Ветер запечатлена с новым мужем и сыном от Глеба Жемчугова Мишей.