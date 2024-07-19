Жена Игоря Крутого поздравила дочь от него с днем рождения: «Сашеньке 21»

Игорь Крутой с женой, дочками и внучкой. Фото: соцсети Ольги Крутой

Ольга Крутая лаконично поздравила дочь Сашу с днем рождения.

Жена известного композитора Игоря Крутого Ольга Крутая в последнее время практически не ведет соцсети. Лишь изредка супруга маэстро выкладывает посты, которые касаются ее семьи и детей.

Так, сегодня она поздравила с днем рождения свою младшую дочку Сашу, которую родила в браке с Игорем Крутым.

Ольга Крутая разместила в блоге несколько архивных снимков, на которых Саша запечатлена одна и со своими близкими.

«Сашеньке 21», — написала Ольга Крутая под фото.

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Ольга Крутая с маленькой дочкой Сашей. Фото: соцсети Ольги Крутой

Под публикацией Ольги Крутой тут же оставили свои комментарии именитые друзья Игоря Крутого. Они поздравили наследницу композитора с прекрасной датой.

«Поздравляю, мои дорогие! Пусть Сашенька будет счастлива!» — написал Игорь Николаев.

«С днем рождения, дорогую Сашеньку. Пусть будет очень счастливой!» — поздравила певица Алсу Абрамова.

«Олечка, поздравляем», — отметилась певица Валерия.

Игорь Крутой с женой и дочкой Сашей. Фото: соцсети Ольги Крутой

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