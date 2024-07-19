Жена Игоря Крутого поздравила дочь от него с днем рождения: «Сашеньке 21»

Жена известного композитора Игоря Крутого Ольга Крутая в последнее время практически не ведет соцсети. Лишь изредка супруга маэстро выкладывает посты, которые касаются ее семьи и детей.
Так, сегодня она поздравила с днем рождения свою младшую дочку Сашу, которую родила в браке с Игорем Крутым.
Ольга Крутая разместила в блоге несколько архивных снимков, на которых Саша запечатлена одна и со своими близкими.
«Сашеньке 21», — написала Ольга Крутая под фото.
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Ольга Крутая с маленькой дочкой Сашей. Фото: соцсети Ольги Крутой
Под публикацией Ольги Крутой тут же оставили свои комментарии именитые друзья Игоря Крутого. Они поздравили наследницу композитора с прекрасной датой.
«Поздравляю, мои дорогие! Пусть Сашенька будет счастлива!» — написал Игорь Николаев.
«С днем рождения, дорогую Сашеньку. Пусть будет очень счастливой!» — поздравила певица Алсу Абрамова.
«Олечка, поздравляем», — отметилась певица Валерия.
Игорь Крутой с женой и дочкой Сашей. Фото: соцсети Ольги Крутой
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