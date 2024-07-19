Жена Игоря Крутого поздравила дочь от него с днем рождения: «Сашеньке 21»

Жена известного композитора Игоря Крутого Ольга Крутая в последнее время практически не ведет соцсети. Лишь изредка супруга маэстро выкладывает посты, которые касаются ее семьи и детей.

Так, сегодня она поздравила с днем рождения свою младшую дочку Сашу, которую родила в браке с Игорем Крутым.

Ольга Крутая разместила в блоге несколько архивных снимков, на которых Саша запечатлена одна и со своими близкими.

«Сашеньке 21», — написала Ольга Крутая под фото.