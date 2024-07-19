Анфиса Чехова пообедала с Пьером Ришаром и его женой

Актриса и телеведущая Анфиса Чехова провела время с известным французским актером, 89-летним Пьером Ришаром и его женой, 65-летней бывшей моделью из Бразилии Сейлой Ласердой.
Каким-то образом все трое вместе обедали.
Анфиса Чехова призналась, что была совершенно покорена парой. Пьер Ришар показался ей невероятно легким и совершенно незвездным человеком. А с Сейлой у нее и вовсе было ощущение, что они знакомы очень давно.
Анфиса Чехова отметила, что супруга Ришара обладает схожим с ней менталитетом и понимает русские шутки. Чехова также подчеркнула, что актер смотрит на свою жену влюбленными глазами даже спустя 25 лет после знакомства.
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Анфиса Чехова явно дала понять, что немного позавидовала Сейле. И призналась, что хотела бы видеть рядом с собой такого мужчину, как Пьер Ришар.
«В тот момент я подумала, что если и выходить замуж, то только за мужчину, который даже через четверть века будет смотреть на меня так!» — заключила Анфиса Чехова.
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