Настасья Шубская погуляла на свадьбе старшей сестры Анны: «Важный день для нашей семьи»

Модель Настасья Шубская, дочь ныне покойной актрисы и режиссера Веры Глаголевой поделилась в микроблоге кадрами с торжества. Вышла замуж старшая сестра Настасьи, 45-летняя Анна Нахапетова.
Настасья Шубская на свадьбу к ней явилась в роскошном наряде. Шубская выбрала струящееся черное платье с открытой спиной. В наряде она выглядела грациозно и притягательно. Естественно, своей красотой и шиком Настасья Шубская затмила сестру-невесту, выбравшую для важного дня брючный костюм.
«Сегодня очень важный день для нашей семьи», — поделилась Настасья Шубская.
Настасья Шубская на свадьбе сестры Анны. Фото: соцсети Настасьи Шубской
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В Сети тут же отметили, что Настасья Шубская, конечно же, произвела фурор на свадьбе сестры.
Стоит добавить, что это вторая попытка Анны Нахапетовой создать семью. Первый ее брак с артистом Большого театра Егором Симачевым потерпел крах. У пары есть дочь Полина. Нынешнего избранника Анны Нахапетовой зовут Никита. Интересно, что ни о своем романе, ни о предстоящей свадьбе Анна Нахапетова поклонникам ничего не рассказывала.
Анна Нахапетова и ее избранник. Фото: соцсети Настасьи Шубской
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