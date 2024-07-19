Настасья Шубская погуляла на свадьбе старшей сестры Анны: «Важный день для нашей семьи»

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В Сети тут же отметили, что Настасья Шубская, конечно же, произвела фурор на свадьбе сестры.

Стоит добавить, что это вторая попытка Анны Нахапетовой создать семью. Первый ее брак с артистом Большого театра Егором Симачевым потерпел крах. У пары есть дочь Полина. Нынешнего избранника Анны Нахапетовой зовут Никита. Интересно, что ни о своем романе, ни о предстоящей свадьбе Анна Нахапетова поклонникам ничего не рассказывала.