Тигран Салибеков — о маленьком сыне: «Приучаю уже Леона к камерам»

Участник «Дома-2» Тигран Салибеков поделился в микроблоге снимками, на которых предстал с маленьким сыном Леоном от Вики Лысковец.

Молодой папаша прильнул с поцелуем к малышу. Под снимком Тигран Салибеков сделал подпись, которой явно троллит своих хейтеров, которые предрекают ему незавидное будущее, в виде халявной колбасы на проекте.

«Приучаю уже Леона к камерам. Мы ведь тут будем до его совершеннолетия сидеть», — написал Тигран Салибеков.

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Двадцать первого июля сыну Тиграна Салибекова Леону исполнится два месяца. Мальчик присутствует на телестройке с первых дней жизни. Тигран Салибеков и Вика Лысковец не стали даже на время покидать проект, чтобы сделать паузу и подождать, пока Леон хотя бы немного подрастет.

Как правило, участники проекта, у которых рождались дети, первое время жили с малышами за пределами Поляны. Салибеков же эту традицию решил нарушить.