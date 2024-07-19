Дочь Юлии Началовой: «Надеюсь, мама на небесах мной гордится»

Ныне покойная Юлия Началова и ее дочь Вера Алдонина. Фото: соцсети Веры Алдониной

Вера Алдонина стала студенткой ВГИКа. Она уверена: покойная мама поддержала бы ее в этом решении.

Дочь покойной певицы Юлии Началовой Вера Алдонина, вопреки ожиданиям многих поклонников, решила не идти по стопам своей именитой мамы.

Карьера певицы Веру Алдонину не прельщает. Девушка обладает превосходными вокальными данными и уже не раз выступала на сцене, демонстрируя филигранное владение голосом. Но при этом дочь Юлии Началовой решила не связывать свою карьеру с пением. 

Вера Алдонина намерена стать актрисой и уже сделала большой шаг в этом направлении. После окончания школы Вера поступила во ВГИК, на курс известного актера, звезды фильма «Любовь и голуби» Александра Михайлова.

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Вера Алдонина рассказала, что ее поддерживали бабушка с дедушкой, папа с мачехой и крестная, певица Лариса Долина. Вера Алдонина отметила, что ее успехам радовалась бы и мама, поскольку Юлия Началова всегда была за то, чтобы ее дочь занималась творчеством.

«Надеюсь, что, как и вся моя семья, мама на небесах мной гордится», — поделилась Вера Алдонина.

По материалам VOICE

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