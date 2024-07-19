Лолита Милявская — о дочери с аутизмом: «Внушительное лечение требуется всю жизнь»

Популярная певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская решилась на откровенное признание об отношениях с 25-летней дочкой Евой. Лолита Милявская дала понять, что живет с чувством вины и считает себя очень плохой матерью.

Лолита Милявская рассказала о том, что ее дочь Ева страдает от синдрома Аспергера. Это заболевание относится к расстройствам аутистического спектра.

«Достаточно внушительное лечение требуется всю жизнь», — поделилась певица Лолита Милявская.

Певица с болью призналась, что не могла уделять Еве много времени из-за гастролей и постоянной занятости. Однако она считает, что это было необходимо, ведь она зарабатывала деньги в том числе и для лечения девочки.

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«Я могу многое дать ребенку, но не дала ей свое каждодневное присутствие», — с сожалением отметила певица Лолита Милявская.

Евой всегда занималась бабушка, мама Лолиты. Она вырастила внучку в любви.

По материалам шоу «5 книг» на телеканале «Ключ» с Александром Цыпкиным